Грызлов покинул заседание ОБСЕ во время выступления представителя Киева

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Представитель России в контактной группе Борис Грызлов покинул заседание ОБСЕ во время выступления украинского представителя Евгения Марчука. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской делегации.

Отмечается, что причиной этого послужило то, что Марчук начал обсуждать в своем выступлении вопросы, не имеющие отношения к минским договоренностям.

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По словам представителя самопровозглашенной Луганской народной республики Родиона Мирошника, украинский представитель пытался навязать обсуждение инцидента в Керченском проливе.

«Представители Киева стремились навязать обсуждение инцидента в Керченском проливе, что никак не относится к кругу вопросов, обсуждаемых в Минском формате», — заявил Мирошник.

Ранее Грызлов прокомментировал назначение Марчука в контактную группу по Донбассу.