Грызлов покинул заседание ОБСЕ во время выступления представителя Киева
Представитель России в контактной группе Борис Грызлов покинул заседание ОБСЕ во время выступления украинского представителя Евгения Марчука. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской делегации.
Отмечается, что причиной этого послужило то, что Марчук начал обсуждать в своем выступлении вопросы, не имеющие отношения к минским договоренностям.
По словам представителя самопровозглашенной Луганской народной республики Родиона Мирошника, украинский представитель пытался навязать обсуждение инцидента в Керченском проливе.
«Представители Киева стремились навязать обсуждение инцидента в Керченском проливе, что никак не относится к кругу вопросов, обсуждаемых в Минском формате», — заявил Мирошник.
Ранее Грызлов прокомментировал назначение Марчука в контактную группу по Донбассу.