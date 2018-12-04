WP рассказала, каким политикам в Израиле выгодны военные операции

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Несмотря на то, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительство зачастую обвиняют в использовании военных операций для достижения своих электоральных целей, нельзя сказать точно, сказывается ли это на политических результатах, а если да, то кому именно они приносят очки, пишет американская газета The Washington Post.

Для того чтобы оценить избирательные издержки израильского военного конфликта, WP проанализировала и сопоставила информацию о количестве погибших бойцов армии Израиля с результатами национальных выборов на местном уровне. Таким образом, автор материала — Чагай Уэсс — проверил, каким образом в конкретных населенных пунктах разница в количестве жертв влияет на изменения в поддержке действующих партий и лидеров. Автор пришел к выводу, что эта информация действительно меняет электоральное поведение избирателей.

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В материале отмечается, что в результате исследования стало ясно, что жители Израиля «наказывают» голосами должностных лиц за жертвы боевиков из своих населенных пунктов. В крайнем случае, депутат может потерять место в кнессете Израиля. Из этого следует, что такой лидер, как Нетаньяху, должен менее охотно участвовать в каких-либо военных операциях, особенно если выборы не за горами, констатирует газета. Таким образом, если возможная военная операция обойдется большой ценой, израильский премьер и его партия «Ликуд» могут поплатиться за это на выборах.

Автор также отмечает тот факт, что в отличие от нынешних партий и лидеров, извлекают выгоду из издержек конфликта такие партии, как «Израиль наш дом» Авигдора Либермана и «Еврейский дом» Нафтали Беннета.