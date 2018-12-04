NYT: Венгрию могут лишить права голоса в ЕС из-за кризиса в СМИ

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан взял под контроль большую часть СМИ в стране, пишет в редакционной колонке The New York Times.

NYT отмечает, что в последнее время «проправительственные олигархи и союзники Орбана» скупают независимые СМИ и превращают их рупор проправительственной повестки. То, что удалось сделать венгерскому премьер-министру — это «медийный Джаггернаут», который сильно напоминает старую коммунистическую пропагандистскую машину, поясняет газета.

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Отмечается, что созданный летом Центральноевропейский фонд СМИ был сделан союзниками Орбана. В комментарии NYT член правления фонда Миклош Шанто подчеркнул, что фонд будет работать над созданием «сбалансированной» медиа среды в Венгрии, выступая в качестве противовеса «прогрессивным» новостным изданиям. Однако это довольно странное понятие баланса, поскольку в настоящее время более 500 СМИ в Венгрии являются проправительственными, еще в 2015 году количество таких изданий было гораздо меньше — 31.

Независимым изданиям годами отказывали в продаже государственной рекламы, зачастую делая их привлекательными для потенциальных покупателей — близких к Орбану людей. В 2016 году закралась самая читаемая оппозиционная газета в Венгрии — Nepszabadsag. Многие из сотрудников говорили о причастности венгерского премьера к закрытию этого издания, говорится в материале.

Кроме этого, были агрессивные действия в отношении демократических институтов. Такое поведение Орбана может лишить его страну права голоса в Европейском союзе, пишет NYT. В прошлом году на это обратили внимание в европейском парламенте, где открыли процесс, который теоретически может лишить Будапешт права голоса в ЕС за «систематическую угрозу» основным европейским ценностям и правилам.