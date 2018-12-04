СМИ опубликовали видео с выступлением пьяного Порошенко

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Президент Украины Петр Порошенко выступил на церемонии запуска скоростного поезда Киев-Борисполь в нетрезвом состоянии. Видео с выступлением президента опубликовал телеканал ТВЦ.

Отмечается, что церемония запуска скоростного поезда состоялась в воскресенье, 2 декабря.

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На видеоролике Порошенко стоит без шапки и рассказывает собравшимся о достоинствах нового поезда. На телеканале обратили внимание, что высокопоставленные украинские чиновники, среди которых был премьер-министр Владимир Гройсман, смеялись во время выступления президента.

Пользователи фейсбука добавили, что «сомнения в трезвости» Порошенко подтверждаются, когда президент начинает говорить про Apple Pay и Wi-Fi.

Ранее на Украине рассказали о «бухом» Порошенко во время Евромайдана.