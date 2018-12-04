Рейтинг Макрона поставил новый антирекорд на фоне протестов в Париже

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Рейтинг одобрения действий президента Франции Эммануэля Макрона резко упал на фоне проходящих протестов в Париже, достигнув рекордного минимума в 23%. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на результаты опроса Ifop.

Опрос проводился в конце прошлой недели. Текущий результат Макрона ниже на шесть процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Вместе с этим на 10% упал и рейтинг премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа, опустившись на отметку в 26%.

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Еще в сентябре, по результатам опроса Ifop, работой Макрона на посту президента были удовлетворены 29% опрошенных, сообщало агентство Reuters.

Впервые протесты «желтых жилетов» прошли по улицам Парижа 17 ноября. Участники акции протестуют против повышения цен на топливо.

Ранее лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила решение проблемы протестов против повышения цен на топливо.