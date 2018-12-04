На Украине заявили о «частичной разблокировке» портов в Азовском море
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что российские власти «частично разблокировали» украинские порты в Азовском море. Слова министра приводятся на сайте ведомства.
По словам Омеляна, Россия «частично разблокировала» порты Бердянск и Мариуполь. Он отметил, что суда осуществляют движение на вход и выход через Керченский пролив.
«Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено», — сказал Омелян.
Он добавил, что в настоящее время вход в Азовское море ожидают 17 украинских судов, а к выходу готовится одно судно. Еще девять судов, по словам министра, стоят у причалов в портах.
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