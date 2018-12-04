Порошенко констатировал «тотальную изоляцию» России

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Украинский президент Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что Россия находится в «тотальной изоляции», а Украина, наоборот, является «активным игроком» на международной арене. Слова президента передает РИА «Новости».

По словам Порошенко, «тотальная изоляция» России является следствием «международной координации». При этом он подчеркнул, что украинские власти намерены самостоятельно защищать свою страну.

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Также украинский президент отметил «активную» роль Киева на международной арене и заверил, что у страны есть «надежные союзники».

«Успех нашей международной позиции является совершенно очевидным... Украина активно участвует во всех международных форумах, и мы сформировали мощную мировую коалицию поддержки Украины», — заключил Порошенко.

Ранее Порошенко заявлял, что Украина готовит иск в суд ООН из-за «агрессии» в Керченском проливе.