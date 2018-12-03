Стало известно, поедет ли Горбачев на похороны Буша-старшего

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Михаил Горбачев не поедет на похороны экс-президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Горбачев-Фонде.

Представитель Фонда не стал уточнять причину отсутствия бывшего президента СССР на траурных мероприятиях.

В период своего президентства Буш-старший смог построить уважительные отношения с президентом СССР Горбачевым и, несмотря на сопротивление части представителей своей администрации, выступал за сохранение СССР. Кульминацией отношений СССР и США при Буше-старшем стала встреча на Мальте в 1989 году, которая ознаменовала собой конец «холодной войны».

Ранее Горбачев направил семье бывшего президента США Джорджа Буша-старшего соболезнования в связи с его смертью.