Главе Смоленска вручили уведомление об удалении в отставку

Смоленский губернатор Алексей Островский вручил главе областного центра уведомление об удалении в отставку, сообщил в понедельник местному изданию «Рабочий путь» источник в администрации региона.

В документе говорится, глава региона выступил с такой инициативой из-за «неисполнения Владимиром Соваренко в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения».

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Депутаты горсовета будут решать дальнейшую судьбу главы города.

Ранее сообщалось, что Смоленский областной суд подтвердил назначенный главе города Владимиру Соваренко штраф за административные правонарушения при расходовании бюджетных средств. Ему были назначены штрафы в общей сумме 60 тыс. рублей.