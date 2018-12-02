Захарова сделала вывод из слов Порошенко о захватнических планах России

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала слова президента Украины Петра Порошенко о якобы планах России по захвату Мариуполя и Бердянска.

В частности, она назвала верной точкой зрения на украинские события слова бывшего главы внешнеполитического ведомства Германии Зигмара Габриэля о том, что стране необходимо не дать Украине втянуть себя в войну.

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«А после того, как Порошенко заявил о том, что «Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск», можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от «варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом», — написала Захарова.

По словам представителя МИД, действия украинских властей привели к тому, что современную Украину характеризует война против собственного народа, разгул военизированных объединений, «опора власти на молодчиков», управление обществом через пропаганду и манипулирование, контроль над СМИ, национализм как национальная идея и необузданная коррупция.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Порошенко в грубом ущемлении прав миллионов человек.