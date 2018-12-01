В Белом доме подтвердили беседу Трампа с Путиным за ужином на G20

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели неформальный разговор на полях саммита G20 в Аргентине, передает ТАСС.

По ее словам, разговор состоялся за ужинов для лидеров стран G20.

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«Президент США Дональд Трамп и первая леди провели вчера несколько неофициальных бесед с мировыми лидерами на ужине, включая президента Путина», — говорится в заявлении Сандерс.

Путин и Трамп должны были провести встречу на саммите в Аргентине, однако американский президент отменил ее по причине инцидента в Керченском проливе.

Ранее факт короткой встречи двух лидеров подтвердили в Кремле.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.