Порошенко заявил, что не позволит УПЦ «расставлять пальцы веером»

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не позволит «расставлять пальцы веером» канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, в случае получения автокефалии он будет гарантировать конституционное право на свободу вероисповедания. Однако Порошенко не позволит УПЦ «расставлять пальцы веером».

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«Автокефальная православная церковь Украины не будет государственной, государство гарантирует конституционное право свободы вероисповедания, в том числе и тем, кто захочет остаться в единении с российской церковью. Но «пальцы веером» Московский патриархат тут расставлять больше не будет», — сказал Порошенко.

Он добавил, что верующие на Украине будут сами решать, в какую церковь ходить, и «никто никого ни к чему не будет подталкивать».

Ранее в УПЦ предложили судить Порошенко за разжигание межрелигиозной розни.