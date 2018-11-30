Страны G7 потребовали от России освободить украинских моряков
Страны G7 в совместном заявлении по событиям в Керченском проливе призвали Россию и Украину к прекращению эскалации, передает РИА «Новости».
Страны выразили крайнюю обеспокоенность «действиями России в районе Керченского пролива».
Они также призвали Россию отпустить задержанных украинских моряков.
Реклама
«Нет оправдания использованию военной силой Россией против украинских кораблей и моряков», — отмечается в заявлении.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.