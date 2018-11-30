В Госпогранслужбе Украины рассказали, каких мужчин из России пустят в страну

Спикер ГПСУ (Государственной пограничной службы Украины) Андрей Демченко сообщил, каких категорий мужчин из России запрет на въезд в страну не коснется, передает «112 Украина».

Госпорганслужба Украины 30 ноября объявила о запрете на въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

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По словам Демченко, на Украину, несмотря на запрет, смогут въехать граждане России, имеющие дипломатический статус, а также являющиеся «обслуживающим персоналом на транспорте».

«Кроме того, те, которые имеют документ-подтверждение о постоянном или временном проживании на территории Украины и которые едут с поездками гуманитарного характера. Это, возможно, смерть или болезнь близких родственников», — уточнил Демченко.

Он пояснил, что возрастная группа от 16 до 60 лет представляет собой особый риск, и запрет нужен, «чтобы они не создавали определенные очаги, которые могут нести в будущем дестабилизационные мероприятия».

Ранее в МИД России оценили возможность введения ответного запрета на въезд для украинцев.