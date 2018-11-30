Трамп ответил на обвинения в финансировании проекта небоскреба в Москве
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере опроверг обвинения в том, что он вкладывал деньги в проект строительства небоскреба «Трамп-тауэр» в Москве.
Газета The Washington Post сообщила, что Трамп стал центральной фигурой в расследовании спецпрокурором Робертом Мюллером российского дела в связи с намерениями построить небоскреб в России.
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«Разок задумался о том, чтобы заняться строительством в России. Вложил ноль денег, дал ноль гарантий и не выполнил проект. Охота на ведьм!», — написал Трамп.
Ранее американская газета The New York Times писала, что Трамп ответил на вопросы Мюллера по проекту «Трамп-тауэр» в Москве.