Жириновский рассказал, как воспрепятствовать планам Порошенко

Украинский президент Петр Порошенко хочет разорвать связи между русским и украинским народами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Яценюк хотел вообще стену на границе построить. Зачем им помогать в этом? Сегодня нельзя разделить народы, которые жили вместе веками. Люди хотят жить вместе. Вся Европа сегодня без границ и таможни. Во всем мире визы отменяют. Поэтому с Украиной никакие связи не рвать, наоборот - всё усиливать», — убежден Жириновский.

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Мы должны ввести в наше правительство министра по делам Новороссии-Украины с функциями вице-премьера, чтобы все шло через него, считает он.

«В России постоянно находятся несколько миллионов граждан Украины. Это нормальные, работящие люди, абсолютно все знают и используют русский язык. И они хотят уехать с Украины, потому что там полная неразбериха творится: «Правый сектор» (организация запрещена в России) (запрещен в России. — Прим. «Газеты.Ru») ненавидит Порошенко, ненавидит его и Тимошенко с её группой поддержки, действует Оппозиционный блок, радикалы и прочие группировки. Там нет никакого единства. Так зачем запирать нормальных людей в одном котле с теми, кто ненавидит Россию? Это ведь в основном небольшая группа выходцев с западной Украины, из Галиции, которую Сталин по ошибке включил в состав Украины», — рассуждает лидер ЛДПР.

«Чтобы ответить Порошенко, нам нужно не ограничивать украинцев, как предлагают некоторые, а наоборот – ускорить выдачу всем желающим гражданам Украины наши паспорта, чтобы они могли спокойно приезжать в Россию, жить, работать, — предлагает Жириновский. — Может быть, в порядке исключения даже ввести двойное гражданство. Признать украинские документы, чтобы в украинский паспорт просто делался вкладыш на русском языке для тех, кто постоянно мигрирует по нашей территории. Если бы так делали с первых дней распада СССР, то давно бы на Украине был совсем другой режим».

«В конце концов, мы опустошим Украину: миллионы украинцев уйдут на Запад, а миллионы к нам, — прогнозирует политик. — Причем в Европе у них лишь право гостевого въезда, без возможности работать, а мы можем предложить полный набор прав: признаем их образовательные документы, работу, помогаем с жильем. Мы легко можем устроить 15 млн граждан Украины. Такой новый Столыпинский план: все в Россию и прям на границе предлагать им расселение в разных городах нашей страны».