Политолог: поездка Лебедева в Майами противоречит проповедуемой ЛДПР идеологии

Людям надо было бы просто думать о том, в каком мире они живут и не красоваться своими невиданными достижениями, невиданными успехами, отдыхом в Майами в рабочий период, оплачиваемый за счет налогов граждан, заявил политолог Андрей Колядин, комментируя поездку вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева в США, который в своем фейсбуке рассказал о своем восторге по поводу красот штата Флорида.

«Каждый человек, который зарабатывает деньги, имеет право отдыхать где угодно – но в период отпуска, и не сильно хвастаясь своими успехами – особенно, если ты одна из главных персон в партии ЛДПР, которая отстаивает идеи патриотизма, туризма в России, отдыха в России, — констатирует Колядин. — И это все выходит в жесточайший когнитивный диссонанс с той идеологией, которую проповедует ЛДПР, и практикой жизни. Эта двойственность наносит ущерб власти, причем власти в целом, не только ЛДПР».

«И человеку во власти, прежде чем требовать затянуть потуже пояса, есть меньше, жить на 3500 рублей – или съездить на Майами и распространить эту информацию в соцсетях – этому человеку нужно подумать, в какой стране он живет, чьи интересы он представляет, на какой электорат он работает, и от кого ему делегирована власть, — отметил политолог. — И уже потом предпринимать уже другие шаги. Или же – уйти из политики, и жить где угодно – хоть в Майами, хоть в Большой Глушице и гордиться собой».