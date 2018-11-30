Захарова высказалась по поводу военного положения на Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга выразила опасение, что в результате введения военного положения на Украине гражданский конфликт может может разрастись на всю территорию страны, передает ТАСС.

Она также предупредила об угрозах, связанных с наделением силовых ведомств особыми полномочиями.

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«Украинские силовики наделяются исключительными полномочиями, вплоть до применения силы без суда и следствия, что само по себе представляет серьезную угрозу разрастания гражданского конфликта по всей территории страны», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что указ о введении военного положения на Украине обнародован.