СМИ: власти Германии ищут криминальный след в поломке лайнера Меркель

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Правительство ФРГ рассматривает версию того, что в поломке самолета канцлера Германии Ангелы Меркель может быть криминальный след. Об этом пишет газета «Rheinischen Post» со ссылкой на источники в немецких спецслужбах.

Сообщается, что управлявший лайнером «самый опытный капитан авиации» пожаловался на беспрецедентные сбои в системе связи. Также отмечается, что посадить самолет удалось только благодаря отличным действиям капитана воздушного судна.

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По данным издания, инцидент будет изначально расследоваться как «криминальный». В органах безопасности подчеркнули, что расследование будет идти «по всем направлениям».

Ранее стало известно, что самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне. Канцлер направлялась на саммит G20 в Аргентине.