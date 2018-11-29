Стал известен победитель выборов президента Грузии
По результатам подсчета 100% голосов на выборах президента Грузии победила независимый кандидат Саломе Зурабишвили. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома Грузии.
За Зурабишвили проголосовали 59, 52% избирателей. Кандидат от оппозиции Григол Вашадзе уступил ей, набрав 40,48% голосов. За Зурабишвили проголосовали более 1,14 млн избирателей, Вашадзе поддержали 778 тысяч человек.
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Предварительная явка составила 56,23% избирателей, без учета проголосовавших за границей граждан страны.
Ранее сообщалось, что в Грузии обработали 99,92% бюллетеней на президентских выборов.