Stern: немцы считают отношения с Россией более важными, чем с США

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Немцы охладели к США, большинство из них считают важным развивать диалог с Россией, пишет Stern со ссылкой на опрос Фонда имени Кёрбера.

Согласно результатам опроса, жители Германии считают самым важным внешнеполитическим союзником страны Францию, а Соединенным Штатам отводят второе место. При этом 69% немцев высказались за развитие более тесных отношений с Россией.

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Так, 73% немцев считают двусторонние отношения с США «довольно плохими» или «очень плохими». При этом почти треть (28%) расценивает отношения Берлина и Вашингтона в качестве главного внешнеполитического вызова Германии, говорится в материале.

Только 35% опрошенных считают Америку самым важным союзником Германии, пишет издание. В 2017 году такого мнения придерживались 42% немцев. 72% опрошенных считают, что Германии необходимо стать более независимыми от Соединенных Штатов.