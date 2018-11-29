В ЦИК Грузии подсчитали 99,92% бюллетеней на выборах президента

<img src="//img.gazeta.ru/files3/395/12035395/RTX6GH1W-pic905-895x505-46168.jpg">

По результатам подсчета 99,92% бюллетеней на выборах президента Грузии лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили, за которую отдали свои голоса 59,54% избирателей, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Грузии.

Кандидат от оппозиции Григол Вашадзе уступил ей, набрав 40,46% голосов. За Зурабишвили проголосовали более 1,14 млн избирателей, Вашадзе поддержали 778 тысяч человек.

Реклама

Предварительная явка составила 56,23% избирателей, без учета проголосовавших за границей граждан страны.

Ранее сообщалось, что Зурабишвили лидирует во втором туре выборов президента Грузии после подсчета 99,7% бюллетеней.