Спецпрокурор по «российскому делу» задал Трампу вопрос об Украине

Спецпрокурор по российскому делу Роберт Мюллер спрашивал президента США Дональда Трампа о предоставлении оружия Украине, сообщает ABC.

Уточняется, что Мюллер задавал Трампу вопросы о его позиции относительно помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что в письменных показаниях по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году американский президент Дональд Трамп заявил, что не знал заранее о встрече своего сына с юристом из России в Trump Tower.

До этого Трамп опубликовал в своем твиттере призыв судить спецпрокурора по «российскому делу» за измену.