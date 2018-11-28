ЦИК сообщил, кто лидирует на выборах в Грузии
По данным ЦИК после подсчета 31,88% бюллетеней на выборах президента Грузии побеждает независимый кандидат Саломе Зурабишвили, передает РИА «Новости».
Она набирает 57,37% голосов, оппозиционный кандидат Григол Вашадзе — 42, 63%.
Ранее сообщалось, что итоговая явка избирателей в ходе второго тура выборов президента в Грузии составила 56,23%.
В первом туре на должность президента Грузии претендовали 25 кандидатов, ни одному из которых не удалось набрать больше половины голосов. Во второй тур прошли два кандидата — Саломе Зурабишвили и Григор Вашадзе.