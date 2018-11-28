В Госдуме отреагировали на слова Порошенко о «полномасштабной войне» с Россией

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Член комитета Госдумы по обороне Иван Тетерин дал комментарий после слов украинского президента Петра Порошенко об угрозе «полномасштабной войны» с Россией, передает РИА «Новости».

По мнению Тетерина, президент Украины делает все возможное для того, чтобы напомнить о себе, поднять свой низкий рейтинг и остаться у власти.

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«С моей точки зрения, это очередной бред не очень трезвого человека», — сказал Тетерин.

Он добавил, что украинский народ не имеет для главы государства никакого значения. Тетерин допустил возможность переноса президентских выборы на украинской территории в связи с произошедшим.

Ранее Порошенко в интервью местным телеканалам заявил, что стране угрожает «полномасштабная война» с Россией.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.