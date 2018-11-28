В МИД Финляндии оценили возможность возвращения Карелии в состав страны

В МИД Финляндии заявили, что не имеют к России территориальных претензий, передает РИА «Новости».

Как отмечается, участник молодежного крыла партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки незадолго до этого заявил, что Хельсинки должны потребовать от Москвы вернуть территории, ставшие российскими по итогам Втором мировой войны. По Парижскому мирному договору от 10 февраля 1947 года к России отошла южная часть Карелии.

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Согласно заявлению ведомства, финская сторона не имеет территориальных претензий ни к одной стране мира.

«Поэтому Финляндия не будет предъявлять претензии России по территориям, которые были переданы Советскому Союзу в соответствии с Парижским мирным договором», — говорится в заявлении.

Также подчеркивается важность трансграничного сотрудничества между странами.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков призвал Эстонию жить с Россией по-соседски.