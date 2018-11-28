Трамп рассказал WP о будущем расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post заявил, что не будет пытаться остановить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
Американский лидер отметил, что его уже два года спрашивают о том, что он собирается делать с расследованием Мюллера.
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«Расследование Мюллера таково, каково оно есть. Оно идет и идет», — сказал Трамп.
Он подчеркнул, что его стоило бы прекратить, но у него нет намерения предпринимать какие-либо действия по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко предложил США помощь в расследовании российского дела.