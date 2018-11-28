NBC: Порошенко предложил США помощь в расследовании российского дела

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Президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что Киев готов содействовать Вашингтону расследованию дела о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

По его словам, Украина может помочь в расследовании против экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, который почти десять лет проработал на Украине.

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Манафорт с 2004 года лоббировал интересы бывшего украинского президента Виктора Януковича. ФБР расследует дело, по которому Манафорт c 2014 года проходит относительно деловых сделок, совершенных во время работы на Украине.

Ранее Манафорт в рамках расследования российского дела ответил на вопрос о встрече с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем.