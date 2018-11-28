Пушков призвал Эстонию жить с Россией по-соседски
Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере сравнил заявления двух граничащих с Россией стран — Финляндии и Эстонии — в связи с инцидентом в Керченском проливе.
«В отличие от Эстонии, которая пытается поднять градус реакции Запада на законные действия России в Азовском море, Финляндия «не боится России», — написал Пушков.
Он уточнил, что соответствующее заявление сделал в Вашингтоне финский премьер-министр Юха Сипиля, и привел его высказывание о том, что Финляндия привыкла жить вместе с Россией, «как соседи».
«Эстонии пора начинать учиться тому же», — считает Пушков.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.