Трамп оценил ущерб правосудию от «святого» спецпрокурора по «российскому делу»

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере обвинил специального прокурора по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году Роберта Мюллера в нанесении «потрясающего» вреда правосудию в США.

«СМИ фейковых новостей выставляют Боба Мюллера как святого, когда, фактически, он нечто абсолютно противоположное. Он наносит потрясающий ущерб нашему уголовному праву, где он смотрит только на одну сторону, а не на другу», — написал Трамп.

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Он подчеркнул, что «героями» из этой ситуации, по его мнению, выйдут другие люди, а не Мюллер и «его ужасная банда злых демократов».

Ранее сообщалось, что Трамп вновь указал на конфликт интересов спецпрокурора по «российскому делу».