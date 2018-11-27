В ФРГ допустили ужесточение антироссийских санкций после инцидента в Черном море

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Глава комитета немецкого Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген допустил, что Европа может ввести более жесткие антироссийские санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом политик сказал в эфире Deutschlandfunk.

По его словам, происходящее вызывает глубокую обеспокоенность.

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«Пока не поднимался вопрос введения более жестких санкций [против России], но в общем я бы не стал исключать такую возможность», — сказал Реттген.

Ранее в посольстве Украины в США предложили способ «остановить» Россию.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.