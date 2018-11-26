Постпред России при ОБСЕ назвал цели провокации Киева в Азовском море

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что целью инцидента в Черном море является искусственное обострение противоречий между Москвой и Киевом и создание новых предлогов для санкций против России, передает РИА «Новости».

Он выразил уверенность в том, что данный инцидент был тщательно продуманной и спланированной провокацией.

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«Все это направлено на искусственное обострение российско-украинских противоречий, создание новых предлогов для раскручивания тезиса о необходимости новых санкций против России», — заявил Лукашевич.

По словам постпреда, в пользу версии о провокации говорят имеющиеся в интернете записи переговоров военных.

«В ответ на обоснованные российские требования получить разрешение на вхождение в территориальные воды украинские корабли подавали на международной частоте сигнал бедствия. Явный настрой с самого начала на международный скандал», — добавил Лукашевич.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

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