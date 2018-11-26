Трамп высказался об инциденте в Керченском проливе

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится происходящее между Россией и Украиной в Керченском проливе, передает Reuters.

По словам американского президента, он работает над решением проблемы в Азовском море совместно с европейскими лидерами.

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Ранее в американском конгрессе Трампа призвали осудить Россию.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

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