Трамп высказался об инциденте в Керченском проливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится происходящее между Россией и Украиной в Керченском проливе, передает Reuters.
По словам американского президента, он работает над решением проблемы в Азовском море совместно с европейскими лидерами.
Ранее в американском конгрессе Трампа призвали осудить Россию.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.
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