В Раде произошла потасовка во время заседания по военному положению
В конце заседания Верховной рады по вопросу о введении на территории страны военного положения произошла потасовка. Трансляцию заседания украинского парламента вел телеканал «112 Украина».
Сначала Порошенко сделал замечание одному из народных депутатов по поводу нецензурной брани. Впоследствии в конце речи украинского лидера по поводу введения военного положения произошла потасовка между депутатами.
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Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины одобрила введение военного положения.
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