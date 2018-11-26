В Раде произошла потасовка во время заседания по военному положению

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В конце заседания Верховной рады по вопросу о введении на территории страны военного положения произошла потасовка. Трансляцию заседания украинского парламента вел телеканал «112 Украина».

Сначала Порошенко сделал замечание одному из народных депутатов по поводу нецензурной брани. Впоследствии в конце речи украинского лидера по поводу введения военного положения произошла потасовка между депутатами.

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Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины одобрила введение военного положения.

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