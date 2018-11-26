Порошенко попросил депутатов не материться в Раде

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Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Верховной рады Украины, где должны проголосовать по введению военного положения, сделал замечание одному из народных депутатов за нецензурные высказывания. Заседание Рады транслировал телеканал «112 Украина».

Сначала Порошенко попросил депутата вести себя «потише», а затем сделал ему замечание и попросил «не материться».

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В настоящее время в Верховной раде проходит голосование по вопросу о введении на территории страны военного положения, предложенного Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко ввел военное положение до одобрения Рады.

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