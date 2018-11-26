Hill: личный помощник Трампа покинет Белый дом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/643/12033643/Depositphotos_197526118_l-2015-pic905-895x505-57087.jpg">

Личный помощник президента США Дональда Трампа Джордан Карем собирается покинуть свой пост, передает издание The Hill.

Как отмечается, он планирует уйти с должности в начале 2019 года.

«Джордан Карем — отличный человек, и я хорошо узнал его за последние несколько лет. Он был со мной с самого начала, и я ценю его преданность и приверженность моей администрации», — заявил Трамп.

Реклама

Он добавил, что Карем проделал отличную работу, будучи членом его команды. Трамп выразил уверенность, что он сделает еще много хороших вещей.

Ранее сообщалось, что экс-советника Дональда Трампа отправили в тюрьму.