Hill: личный помощник Трампа покинет Белый дом
Личный помощник президента США Дональда Трампа Джордан Карем собирается покинуть свой пост, передает издание The Hill.
Как отмечается, он планирует уйти с должности в начале 2019 года.
«Джордан Карем — отличный человек, и я хорошо узнал его за последние несколько лет. Он был со мной с самого начала, и я ценю его преданность и приверженность моей администрации», — заявил Трамп.
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Он добавил, что Карем проделал отличную работу, будучи членом его команды. Трамп выразил уверенность, что он сделает еще много хороших вещей.
Ранее сообщалось, что экс-советника Дональда Трампа отправили в тюрьму.