Временный поверенный Украины прибыл в МИД России

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Временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский прибыл в российский МИД в связи с происшествием в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

Как отмечается, украинский дипломат отказался отвечать на вопросы СМИ.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пояснила, что поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны.

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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.