Асад отправил в отставку девять министров
Президент Сирии Башар Асад сделал перестановки в кабинете министров, передает агенство SANA.
Как отмечается, Асад сменил девять министров.
Подчеркивается, что сирийский лидер назначил нового главу Министерства внутренних дел Сирии. Ведомство возглавит бригадный генерал Мухаммед Халед Рахмон.
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Также сообщается, что Асад сменил министров туризма, образования, водных ресурсов, внутренней торговли и защиты потребителей, высшего образования, жилищного строительства, промышленности и министерства связи и высоких технологий.
Ранее сообщалось, что Башар Асад провел встречу с российской делегацией.