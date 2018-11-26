В ЦИК Украины рассказали о выборах в условиях военного положения

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В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины сообщили, что вопрос выборов в условиях военного положения будет зависеть от указа президента, который утвердит Верховная рада, передает «Украинская правда».

На вопрос, возможны ли вообще выборы в условиях военного положения, представитель ЦИК ответил, что в соответствии с законом о военном положении — нет, но «могут быть варианты» относительно текста указа.

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Отмечается, что ситуация прояснится после заседания Рады 26 ноября в 17.00 мск.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что целью провокации в Черном море является «введение военного положения с перспективой отмены президентских выборов весной 2019 года».

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Три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.