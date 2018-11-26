Временного поверенного Украины вызовут в МИД

<img src="//img.gazeta.ru/files3/133/12072133/RTR43SD3-pic905-895x505-49502.jpg">

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что временный поверенный в делах Украины в России будет вызван в МИД в связи с провокационными действиями Украины в районе Керченского пролива, передает ТАСС.

«Сегодня в Министерство иностранных дел Российской Федерации будет вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны», — заявила Захарова.

Реклама

Ранее МИД Украины потребовал от России вернуть моряков кораблей украинских ВМС, задержанных за нарушение российской госграницы.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

Три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.