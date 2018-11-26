В Германии отреагировали на произошедшее в Черном море

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Глава комитета немецкого Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген дал комментарий в связи с инцидентом в Черном море между Украиной и Россией. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Реттген выразил сожаление в связи с эскалацией ситуации в регионе. По его мнению, инцидент свидетельствует об отсутствии у российской стороны заинтересованности в переговорах по ситуации на Украине.

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Ранее сообщалось, что после инцидента в Черном море украинский премьер Владимир Гройсман призвал «весь цивилизованный мир» к мобилизации.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.