Совбез ООН проведет экстренное заседание по конфликту России и Украины

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Совет безопасности ООН созывает экстренное совещание относительно конфликта России и Украины в Керченском проливе. Об этом сообщила в твиттере постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

Заседание состоится в 19.00 мск.

В просьбой созвать экстренное совещание обратились и представители Украины, и России.

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Три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.