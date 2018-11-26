После инцидента в Черном море Гройсман призвал «весь цивилизованный мир» к мобилизации
Украинский премьер Владимир Гройсман после инцидента в Черном море пообещал сохранить в стране порядок и спокойствие, а также обеспечить ее защиту. Об этом сообщает «112 Украина».
По словам премьер-министра, произошедшее в Керченском проливе является недопустимым.
«Считаю, что должен быть мобилизован весь цивилизованный мир, чтобы этому дикарству поставить точку», — заявил Гройсман.
Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что обсуждает инцидент в Черном море с представителями мирового сообщества.
25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты