После инцидента в Черном море Гройсман призвал «весь цивилизованный мир» к мобилизации

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Украинский премьер Владимир Гройсман после инцидента в Черном море пообещал сохранить в стране порядок и спокойствие, а также обеспечить ее защиту. Об этом сообщает «112 Украина».

По словам премьер-министра, произошедшее в Керченском проливе является недопустимым.

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«Считаю, что должен быть мобилизован весь цивилизованный мир, чтобы этому дикарству поставить точку», — заявил Гройсман.

Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что обсуждает инцидент в Черном море с представителями мирового сообщества.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты