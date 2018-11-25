Порошенко заявил об исполнении «тысячелетней мечты» украинцев
Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере заявил, что «мечта, которой тысяча лет» об автокефалии украинской церкви исполнилась.
По словам украинского лидера, Киев стоит на пороге «исторических перемен в украинском духовном пространстве», которые, по его мнению, должна принести стане автокефалия.
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«Осуществляется мечта, которой тысяча лет. Мечта об автокефальной поместной православной церкви, о новом расцвете киевской духовной традиции, начатой крещением Киевской Руси-Украины князем Владимиром Великим», — написал Порошенко.
Он добавил, что учреждение независимой церкви на Украине является «гарантией духовной свободы» для украинцев.
Ранее Порошенко рассказал, когда автокефалию оформят юридически и канонически.