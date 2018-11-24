Испания проголосует за соглашение Мэй по Brexit

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Премьер-министр Испании Педро Санчес во время пресс-конференции во дворце Монклоа заявил, что Мадрид проголосует за соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза и декларацию о будущих отношениях, передает испанское информагентство EFE.

Премьер отметил, что Испания достигла соглашения по Гибралтару, и потому снимет вето на соглашение Британии с ЕС на заседании Совета ЕС 25 ноября.

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По словам Санчеса, Европа и Соединенное Королевство «согласились с требованиями, которые выдвигала Испания». Он добавил, что уже проинформировал о данном решении короля Испании Филиппа VI.

23 ноября Санчес заявил, что Совет Евросоюза по Brexit в воскресенье, 25 ноября, может не состояться, если Мадрид и Лондон не заключат сделку по Гибралтару. Испания настаивала на том, чтобы гибралтарский вопрос был урегулирован в отдельном документе.

Гибралтар — британское владение на Пиренейском полуострове, на которое претендует Испания.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Испании, благодаря чему заседание Совета ЕС 25 ноября «стало ближе».