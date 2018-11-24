Лавров пошутил, что политику Запада можно сравнить с супружеской изменой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о практике западных стран обвинять Москву по различным поводам через СМИ, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что западные партнеры игнорируют проведение прямого диалога с Россией.
Лавров привел в пример случай, когда Финляндия и Норвегия обвинила Москву во «вмешательстве» в работу GPS во время осенних военных учений НАТО Trident Juncture посредством СМИ. Министр подчеркнул, что вежливые люди предъявляют претензии лично.
«Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ», — сказал Лавров.
Как отмечается, присутствовавшие в зале после этой шутки рассмеялись и зааплодировали.
Ранее Лавров объяснил, почему Россию обвиняют «во всех смертных грехах».