Лавров пошутил, что политику Запада можно сравнить с супружеской изменой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/115/11943115/RIAN_5620165.HR-pic905-895x505-45620.jpg">

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о практике западных стран обвинять Москву по различным поводам через СМИ, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что западные партнеры игнорируют проведение прямого диалога с Россией.

Лавров привел в пример случай, когда Финляндия и Норвегия обвинила Москву во «вмешательстве» в работу GPS во время осенних военных учений НАТО Trident Juncture посредством СМИ. Министр подчеркнул, что вежливые люди предъявляют претензии лично.

Реклама

«Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ», — сказал Лавров.

Как отмечается, присутствовавшие в зале после этой шутки рассмеялись и зааплодировали.

Ранее Лавров объяснил, почему Россию обвиняют «во всех смертных грехах».