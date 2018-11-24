The Guardian: Мэй пыталась купить молчание парламента за титулы

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй обвинили в девальвации британской системы наград, после того, как она произвела в рыцари члена парламента Джона Хэйса, передает The Guardian.

«Люди будут смотреть на этот титул и удивляться, как он относится к надвигающемуся голосованию по Brexit в палате общин», — сказала представитель лидера Шотландской национальной партии Никола Стерджен.

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По ее словам, подобные действия премьер-министра не только девальвируют систему наград в Великобритании, но также показывает «как сломана вся вестминстерская система».

Ранее сообщалось, что Терезе Мэй не удалось согласовать с Испанией Brexit.