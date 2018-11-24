В Эквадоре объяснили смену посла страны в Лондоне
Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что смена посла страны в Лондоне не связана с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, перестановка связана с тем, что Эквадору необходимо посольство, «которое будет отвечать требованиям его международной политики».
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Он также подчеркнул, что это никак не связано с ситуацией вокруг Ассанжа.
Ранее сообщалось, что защита Ассанжа обеспокоилась сменой посла Эквадора в Лондоне.