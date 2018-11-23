Эксперт оценил новый формат Госсовета

Новый формат Госсовета, который предусматривает совместный поиск решений губернаторами, экспертами и членами федерального правительства, ответственными за реализацию нацпроектов, имеет значительные преимущества, считает политолог, руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

«В чем преимущество любой совместной коллективной работы перед обычным бюрократическим совещанием? В том, что можно не просто послушать доклады и разойтись, а выработать совместные пути решения, какие-то варианты дальнейшего развития деятельности и реализации проектов национальной важности, — пояснил Кузнецов в интервью «Газете.Ru». — Госсовет это не просто место, где высшие руководители государства и регионов могут посмотреть друг другу в глаза, это место, где нужно достигать абсолютной согласованности действий всех ветвей власти, и вот такой формат рабочей сессии позволяет очень успешно достичь этой согласованности».

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Состоявшееся в Крыму в пятницу заседание Госсовета вновь подчекнуло важность нацпроектов, констатировал политолог.

«Суперуказ №204, подписанный президентом в мае 2018 года, дает совершенно четкие объяснения того, ради чего, как и зачем придуманы национальные проекты. Во главе угла стоит человек и качество его жизни, его самореализация. Теперь вопрос в том, как эти правильные и понятные для всех цели будут реализованы в виде законов, подзаконов, правительственных инструкций в повседневной работе нашего бюрократического чиновничьего аппарата. Вот именно об этом и шла сегодня речь на Госсовете».

Кузнецов также прокомментровал тот факт, что у Госсовета будет создана своя рабочая группа, которую возглавит мэр Москвы Сергей Собянин.

«Собянин – один из самых успешных, эффективных и заслуженных государственных управленцев, который справился с титанической и, казалось бы, невыполнимой миссией – создание эффективной системы управления огромным мегаполисом – Москвой. Теперь у него есть возможность реализовать свои компетенции и идеи, обучая своих более молодых коллег и обеспечивая связность всех ветвей власти для реализации указа №204», — пояснил эксперт.