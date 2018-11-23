Лавров рассказал, кого Россия поддерживает в Сирии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не поддерживает в Сирии ни одну из присутствующих там политических фигур, передает ТАСС.

При этом глава российского МИДа отметил, что настаивающие на искусственных сроках созыва конституционного комитета Сирии хотят свержения президента Сирии Башара Асада.

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Данное заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

Ранее Лавров рассказал, чем должна руководствоваться ОЗХО.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Лаврова с коллегами из Италии, Иордании, Ирана.